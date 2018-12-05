"Спартак" – "Урал": онлайн трансляция – в 19.30

В среду, 5 декабря, пройдет первый матч 1/4 финала Кубка России между клубами "Спартак" и "Урал". Соперники встретятся в Москве на стадионе "Открытие Арене", начало – в 19.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Урал".

Ответная игра между этими соперниками состоится 24 февраля будущего года в Екатеринбурге. Победитель этой встречи сыграет с сильнейшей команды из пары "Оренбург" – "Арсенал".

После матча "Спартак" – "Урал" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Кубка России.

"Спартак" – "Урал": Кубок России, 1/4 финала, первый матч, 5 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.30 (мск)