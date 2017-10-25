"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре

В матче 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" примут "Спартак". Сегодня подопечные Андрея Тихонова в гостях переиграли "Рубин" (2:1), оформив путевку в четвертьфинал турнира. В параллельной игре столичный клуб разгромил "Спартак" из Нальчика (5:2).

Сетка Кубка России-2017/18