"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре

В матче 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" примут "Спартак". Сегодня подопечные Андрея Тихонова в гостях переиграли "Рубин" (2:1), оформив путевку в четвертьфинал турнира. В параллельной игре столичный клуб разгромил "Спартак" из Нальчика (5:2).
citramon
Все правильно. А в чем дело? Спартак начал с 1/16 и сыграл на выезде в Краснодаре и сейчас дома. КС начали с 1/32 в Сызрани, потом дома победили Локо и сейчас выиграли в Казани. У Спартака соотношение домашних и выездных 1-1, у КС - 1-2. Поэтому игра в Самаре. Заодно свой новый стадион протестируют...)
21:30
геодез
Таки Крылья уже 3 матча сыграли, из них 2 на выезде, поэтому в Самаре, по идее...
21:28
Gomer8888
На стадии 1/16 финала команды Клубов Премьер-Лиги проводят все матчи в гостях. На дальнейших стадиях турнира (1/8, 1/4 и 1/2 финала) хозяева полей определяются по наибольшей разности выездных и домашних матчей, а в случае равенства этого показателя – жребием вот что на сайте ПФЛ написано. точно в Самаре???
21:15