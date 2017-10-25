21:12 | Футбол — Кубок России

"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре

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В матче 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" примут "Спартак". Сегодня подопечные Андрея Тихонова в гостях переиграли "Рубин" (2:1), оформив путевку в четвертьфинал турнира. В параллельной игре столичный клуб разгромил "Спартак" из Нальчика (5:2).

Сетка Кубка России-2017/18

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КОММЕНТАРИИ (3)
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citramon

Все правильно. А в чем дело? Спартак начал с 1/16 и сыграл на выезде в Краснодаре и сейчас дома. КС начали с 1/32 в Сызрани, потом дома победили Локо и сейчас выиграли в Казани. У Спартака соотношение домашних и выездных 1-1, у КС - 1-2. Поэтому игра в Самаре. Заодно свой новый стадион протестируют...)

21:30

геодез

Таки Крылья уже 3 матча сыграли, из них 2 на выезде, поэтому в Самаре, по идее...

21:28

Gomer8888

На стадии 1/16 финала команды Клубов Премьер-Лиги проводят все матчи в гостях. На дальнейших стадиях турнира (1/8, 1/4 и 1/2 финала) хозяева полей определяются по наибольшей разности выездных и домашних матчей, а в случае равенства этого показателя – жребием вот что на сайте ПФЛ написано. точно в Самаре???

21:15