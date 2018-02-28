10:09 | Футбол — Олимп Кубок России

"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в красной форме

5

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что команда сыграет с "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России в красной форме. Самарский клуб выйдет на поле в бело-голубых футболках.

Как отмечает аккаунт красно-белых, в Самаре сейчас "-18". Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи

 

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

crazysun78, теплее Спартаку будет от того, что они будут в гетрах, а Крылья, судя по скриншоту, без.

10:58

crazysun78

Бакланы теперь будут кричать, что спартаку в красной теплее, чем крыльям в белой... )

10:54

Dimuch

Больше всего жалко тех двух парней, которые будут в желтой и зеленой формах... бррр...

10:39

Уткин за Спартак

Шоколадка в трусах у злопыхателей растает и растечется, когда Спартак кубок возьмет...

10:30

shpasic

-18 нормальная температура - шоколадки таять не будут. об этом твиттер не сообщил?

10:24

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!