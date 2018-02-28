"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в красной форме

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что команда сыграет с "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России в красной форме. Самарский клуб выйдет на поле в бело-голубых футболках.

Как отмечает аккаунт красно-белых, в Самаре сейчас "-18". Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи