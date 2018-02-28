"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в красной форме

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что команда сыграет с "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России в красной форме. Самарский клуб выйдет на поле в бело-голубых футболках.
Как отмечает аккаунт красно-белых, в Самаре сейчас "-18". Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи
Форма команд на матч "Крылья Советов" - "Спартак". На данный момент в Самаре "минус 18".#Спартак #КубокРоссии #Spartak pic.twitter.com/W55lRamIUe– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 февраля 2018 г.
shpasic
crazysun78, теплее Спартаку будет от того, что они будут в гетрах, а Крылья, судя по скриншоту, без.
10:58
crazysun78
Бакланы теперь будут кричать, что спартаку в красной теплее, чем крыльям в белой... )
10:54
Dimuch
Больше всего жалко тех двух парней, которые будут в желтой и зеленой формах... бррр...
10:39
Уткин за Спартак
Шоколадка в трусах у злопыхателей растает и растечется, когда Спартак кубок возьмет...
10:30
shpasic
-18 нормальная температура - шоколадки таять не будут. об этом твиттер не сообщил?
10:24