12:19 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Спартак" сыграет с "Анжи" дома в Олимп-Кубке России

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"Спартак" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России сыграет с "Анжи" дома, информирует пресс-служба премьер-лиги. Сегодня в ходе жеребьевки определялись хозяева полей на эту стадию турнира.

Матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдут с 31 октября по 1 ноября.

Все пары 1/8 финала: 

"Локомотив" - "Енисей"

Рубин - Динамо

"Крылья Советов" - "Краснодар"

"Ростов" - "Зенит"

"Спартак"  - "Анжи"

"Ахмат" - "Арсенал"

"Урал" - "Нижний Новгород"

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/

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