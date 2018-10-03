"Спартак" сыграет с "Анжи" дома в Олимп-Кубке России

"Спартак" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России сыграет с "Анжи" дома, информирует пресс-служба премьер-лиги. Сегодня в ходе жеребьевки определялись хозяева полей на эту стадию турнира.
Матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдут с 31 октября по 1 ноября.
Все пары 1/8 финала:
"Локомотив" - "Енисей"
Рубин - Динамо
"Крылья Советов" - "Краснодар"
"Ростов" - "Зенит"
"Спартак" - "Анжи"
"Ахмат" - "Арсенал"
"Урал" - "Нижний Новгород"
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/
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