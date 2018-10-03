"Спартак" сыграет с "Анжи" дома в Олимп-Кубке России

"Спартак" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России сыграет с "Анжи" дома, информирует пресс-служба премьер-лиги. Сегодня в ходе жеребьевки определялись хозяева полей на эту стадию турнира.

Матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдут с 31 октября по 1 ноября.

Все пары 1/8 финала:

"Локомотив" - "Енисей"

Рубин - Динамо

"Крылья Советов" - "Краснодар"

"Ростов" - "Зенит"

"Спартак" - "Анжи"

"Ахмат" - "Арсенал"

"Урал" - "Нижний Новгород"