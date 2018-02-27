"Спартак": "Самара встретила морозом, на градуснике -18"

"Спартак" на своей странице в Твиттере сообщил о том, что команда прибыла в Самару. Завтра, 28 февраля, красно-белые проведут четвертьфинал Кубка России против "Крыльев Советов".
"Самара встретила морозом. На градуснике -18. В это время завтра уже будет идти второй тайм", – говорится в сообщении.
Напомним, матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет завтра, 28 февраля. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
🛬💨 Самара встретила морозом. На градуснике - 18.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 февраля 2018 г.
В это время завтра уже будет идти второй тайм. 😱❄#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/94w5UkhfeG
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шлимазл
удачи спартак верим
22:27 27 февраля
пр***
-18 это утром днем теплее всего -11
21:28 27 февраля
Luti
Добро пожаловать не в Москву!
20:45 27 февраля
Kot, kotoryi
главное, бубенцы не отморозить!
20:20 27 февраля
delacrua
да это курам насмех.... давайте рекорд установим. в полуфинале 4 клуба из 1 лиги. во круто будет )))
20:19 27 февраля