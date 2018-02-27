"Спартак": "Самара встретила морозом, на градуснике -18"

"Спартак" на своей странице в Твиттере сообщил о том, что команда прибыла в Самару. Завтра, 28 февраля, красно-белые проведут четвертьфинал Кубка России против "Крыльев Советов".

"Самара встретила морозом. На градуснике -18. В это время завтра уже будет идти второй тайм", – говорится в сообщении.

Напомним, матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет завтра, 28 февраля. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.