20:05 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Спартак": "Самара встретила морозом, на градуснике -18"

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"Спартак" на своей странице в Твиттере сообщил о том, что команда прибыла в Самару. Завтра, 28 февраля, красно-белые проведут четвертьфинал Кубка России против "Крыльев Советов".

"Самара встретила морозом. На градуснике -18. В это время завтра уже будет идти второй тайм", – говорится в сообщении.

Напомним, матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет завтра, 28 февраля. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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шлимазл

удачи спартак верим

22:27 27 февраля

пр***

-18 это утром днем теплее всего -11

21:28 27 февраля

Luti

Добро пожаловать не в Москву!

20:45 27 февраля

Kot, kotoryi

главное, бубенцы не отморозить!

20:20 27 февраля

delacrua

да это курам насмех.... давайте рекорд установим. в полуфинале 4 клуба из 1 лиги. во круто будет )))

20:19 27 февраля

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