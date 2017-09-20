"Спартак" прибыл на стадион "Кубань"

Игроки "Спартака" прибыли на стадион "Кубань", где в рамках 1/16 финала Кубка России сыграет с одноименным клубом. Напомним, что в Краснодар красно-белые прилетели с небольшими приключениями - из-за поломки самолета клуб вылетел позднее запланированного.

Красно-белые уже прибыли на краснодарский стадион "Кубань", где в 19:00 начнётся кубковый матч #КубаньСпартак pic.twitter.com/dLleyscyYU – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 сентября 2017 г.

Матч "Кубань" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.