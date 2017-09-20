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18:17 | Футбол — Кубок России

"Спартак" прибыл на стадион "Кубань"


Игроки "Спартака" прибыли на стадион "Кубань", где в рамках 1/16 финала Кубка России сыграет с одноименным клубом. Напомним, что в Краснодар красно-белые прилетели с небольшими приключениями - из-за поломки самолета клуб вылетел позднее запланированного.

Матч "Кубань" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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