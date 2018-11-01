"Спартак" прибыл на матч с "Анжи" почти за два часа раньше из-за Глушакова

По данным "СЭ", красно-белые приехали на домашний стадион на встречу 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" намного раньше обычного из-за опасений, что будет подвергнут обструкции болельщиков хавбек Денис Глушаков.

Как правило, командный автобус прибывал на "Открытие Арену" за час с небольшим до стартового свистка, сегодня же это произошло почти за два часа, когда только начался запуск зрителей. Автобус красно-белых почти никто не встречал.

Глушаков, отстраненный от работы с основным составом в середине сентября главным тренером Массимо Каррерой, вернулся в первую команду 23 октября, на следующий день после отставки итальянского специалиста. (Вячеслав Короткин)