"Спартак" показал, как выглядит поле в Самаре за час до игры с "Крыльями Советов"

Сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". На данный момент неизвестно, точно ли пройдет встреча – ее могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры.
Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Вышли посмотреть на ⚽️ поле. Холодно в Самаре ❄❄❄#Спартак #КубокРоссии #КрыльяСоветовСпартак pic.twitter.com/hz8bD6mtcp– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 февраля 2018 г.
"Спартак" не готов играть с "Крыльями" при температуре ниже -15 градусов
Каряка63
lsergey733. я из Самары. Это не тявканье, это беседа. Мне никто не проплачивает, все гораздо проще. Когда в СМИ пошла информационная волна, стало понятно, к чему идет, и я высказал свое мнение по этому поводу. Может, несколько эмоционально. Потому что это не перенос в такой атмосфере, вот надоело, честное слово. Взрослые люди же, видно, когда большим начальничкам из РФС по фиг, а когда есть заинтересованность. Неприятно, когда те же люди из РФС делают из твоей команды клуб второго сорта по географическому и материальному принципу. Если мои сообщения - "целый опус", нашел на другой ветке комментарий покороче, который полностью отражает то, что я хотел донести: "Предлагаю взглянуть вот с такой точки зрения. Мы - северная страна. Заметно больше половины территории - в условиях мерзлоты. Но если команда вышла в эту стадию - играть с ней надо! Иначе это просто неуважение. Считаете, условия не позволяют? Парни, ну разработайте тогда заранее (!) общие (!) правила. Не забывая об уважении к конкрентным болельщикам конкретной команды. И их команда - наша, и они сами - такие же граждане страны". (с) Вот и все. Что касается того, что ты бухал с нашими - так мы и сегодня бухаем. Я же не зря говорил, что из Москвы полно народа приехало. Среди них есть и хорошие знакомые. Расстроились, что зря ехали.... Я тоже хотел посмотреть футбол, облом. Но мы сейчас пойдем в бар и не будем обсуждать клубные принадлежности, выяснять, кто прав в ситуации... Претензии-то не к болельщикам, а к РФС, руководителям клубов, которые этот зимний футбол продвинули, и к журналистам СЭ, которые нагнетают обстановку, создавая нужную атмосферу. У меня все, эмоции выплеснул, позицию высказал. Гол еще гол, согласен, друг с другом не надо лаяться. Не мы это придумали.
18:43 28 февраля
ВЛАР
По_хорошему не надо было играть ни вчера в Перми и Хабаровске, ни осенью матч СКА Хабаровск ЦСКА. Это не футбол, а извращение. Или, что - такие низкие температуры для России в это время - это что-то невероятное и сверх неожиданное, непредвиденное? Кому нужен такой футбол - футболистам, болелам? Кажется, только футбольным чиновникам для галочки.
17:46 28 февраля
lsergey733
Каряка63, вона целый опус отписал, чушь полная, но за старание 5.Если ты из Самары-- вам проплачивают за тявканье, что ли? Ну ладно бомжи, но Самара? С вами же бухали после проигранного КС матча 0-3, болелы всегда в Самаре адекватные были. Что же ты разошелся то от простого переноса матча по погодным условиям (тысячи случаев таких в футболе).
17:39 28 февраля
Гол еще гол
Каряка63, что Вас заклинило на том, что вчера кто-то играл? Ну и что, захотели играли, а сегодня другая команда не захотела, правильно. ничего рисковать здоровьем. Претензии предъявляйте руководству футболом, вот пусть они во главе с Мутко побегают и узнают. как это по такому полю бегать. Вместо того чтобы всем предъявить претензии организаторам "наших праздников" лаемся друг с другом. Народ давайте будем немного умнее и назовём вещи своими именами, т.е. вина за всё лежит на руководстве, вот это будет правильно. Пора уже понимать такие элементарные вещи, а то занимаемся детским лепетом.
17:34 28 февраля
vaysman
много говорят, что осень- весна это плохо. забыли как раньше играли при весна- осень? весной по грязи осенью по снегу. нечего пургу гнать. просто первый и второй круг поменяли местами.
17:29 28 февраля
Haiaxi
Поле как поле. Зелёное.
17:29 28 февраля
Каряка63
lsergey733 не переживай=) классическая ситуация, нечего сказать, переходим на личности.
17:19 28 февраля
Каряка63
Я Знаю Историю, да я совершенно не спорю с тем, что играть в такую погоду нельзя. И вообще календарь - полный маразм. И если бы отменили (а лучше бы не назначали на эту дату) все четвертьфиналы сразу, ни одного комментария по этому поводу лично от меня бы не было. Вопрос в другом. Вчера четыре "не народных" команды сыграли в аналогичных условиях, и никаких истерик СМИ, интервью Будогосских, ехидных статей (это называется информационная подготовка) не было. Сегодня же будто опомнились. Раз уж тот самый Спартак принимал этот регламент, и утверждал календарь, не фиг теперь включать заднюю. Люди отпрашивались работы, планы строил, кто-то из области приехал (100-200км до стадиона). А уж сколько москвичей здесь, и говорить нечего. Им думать надо было раньше, когда ставили четвертьфиналы на 28 февраля. А ставили, как я считаю, понимая, что если что не так, включат админресурс и продавят удобное решение. В этом и заключается подлость, а не в том, что вполне понятно не хочется в мороз играть. Это, кстати, не только Спартака касается, у нас таких особенных клубов несколько. Только других СЭ регулярно троллит по этому поводу, а здесь - нельзя. Свои, родные. Сколько было сказано по поводу календаря, осень-весны и т.д.? Как вы считаете, хоть один журналист напишет завтра статью о том, что нужно уважать собственные решения (календарь, регламент) и отыграть этот матч? Ведь -15 в фервале - это совсем не дикость, и разумный человек вполне готов к подобной ситуации.
17:19 28 февраля
lsergey733
Каряка63 слюной не захлебнись, убогий )))
17:13 28 февраля
vvlki
Если бы в Самаре играла другая команда , матч состоялся бы и при более низкой температуре , а вот Спартак , видите ли , такие аристократы , что не могут ... Почему к ним особое отношение ???-
17:10 28 февраля
Каряка63
lsergey733 тебе издалека виднее, что и где сейчас официально. ты, наверное, и градусники на поле видел. по закону, говоришь? ну-ка зачитай пункт в регламенте, по которому в этой ситуации разрешен перенос, и давай фото показания градусника.
17:08 28 февраля
lsergey733
Каряка63, ты слюной не брызгай... Спартак не намерен рисковать здоровьем игроков, что совершенно правильно. В Самаре сейчас -18, официально. Так что все по-закону, и не трынди, что кому-то закон не писан...
17:05 28 февраля
Я Знаю Историю
Каряка63, если одни промолчали и гробили здоровье футболистов в -28, то это не от большого ума. Думать надо стратегически к тому же.
17:04 28 февраля
lsergey733
Фуля ты перепутал все... Вся страна ненавидит газпромпроэкт, а у Спартака многомиллионная армия болельщиков.
16:59 28 февраля
Каряка63
Матч перенесли. Что же, лишний раз приведены доказательства, что некоторым командам в России закон не писан. В Перми вчера никаких замеров не делали. А сегодня - сколько говорили про температуру НИЖЕ -15. Градусник показал ровно. И все равно очередная поблажка. А потом они удивляются, почему же к ним определенное отношение со стороны нейтральных людей. Играть зимой не следует. Но если одни сыграли, значит должны и другие. Закон один для всех. Но, как оказалось, не один.
16:58 28 февраля
Каряка63
sergey.v1968 будет- не будет, это все ерунда, гадание на кофейной гуще. Есть правила замера, они выполнены. "Как и зрителям на стадионе" (с) - это Вы зрителям скажите, которых начали запускать на трибуны=)) Кстати в районе стадиона очень много болельщиков Спартака, которые приехали из других городов в рабочий день. Я думаю, они также не разделяют Вашу точку зрения.
16:53 28 февраля
ЗЮК~
Фуля,вонючка,всем плевать на твою ненависть.
16:48 28 февраля
sergey.v1968
Каряка 63 - "НИЖЕ -15" означает, что будет -16, -17 и так далее. То есть холоднее минус пятнадцати. "Такой футбол нам не нужен". Как и зрителям на стадионе
16:48 28 февраля
lsergey733
Askido, то что вчера было в Перми, футболом назвать нельзя... А биться должны на ринге. И хорошо, вчера без травм обошлось.
16:45 28 февраля
Каряка63
согласно заявлениям пресс-аташе градусник показал -15. "Ситуация пограничная" (с) Ничего она не пограничная, говорили же, возможен перенос, если температура за час до игры при замере будет НИЖЕ -15. То есть матч должен состояться. Хватит вилять.
16:44 28 февраля
Фуля
Если бы Спартак играл на своем поле как с Арсеналом, то сделал бы всё, чтобы матч состоялся. Вот в том числе и поэтому срамтак так ненавидят.
16:43 28 февраля
Askido
Ну и? В перми вчера хуже было гораздо, плюс газон там искусственный, ребята бились, играли, да, народу почти не было, но это лишь от того что клубы не показывают зрелищный футбол и в более комфортных условиях.
16:42 28 февраля
pahom-17
к вечеру потеплеет...
16:41 28 февраля
lsergey733
А что не могли заасфальтировать для ровности? )))))
16:41 28 февраля
Вьери
В прогнозах уже -15. Сворачивайте свой антифутбол!
16:37 28 февраля
Jean4
Кочкодром готов к соревнованию!
16:36 28 февраля
shpasic
сколько градусов?
16:32 28 февраля