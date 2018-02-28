"Спартак" показал, как выглядит поле в Самаре. Видео

"Спартак" в своем официальном Твиттере показал, как выглядит в данный момент поле на стадионе в Самаре. Напомним, что сегодня красно-белые в гостях сыграют с "Крыльями Советов" в матче 1/4 финала Кубка России.
Однако встречу могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры. Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры.
Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Директор департамента по связям с общественностью #Спартак’а Леонид @leotrahtenberg Трахтенберг рассказывает о процедуре принятия решения по проведению или отмене матча Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак".#КубокРоссии #Spartak pic.twitter.com/nwlXM7mnGC– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 февраля 2018 г.
Гол еще гол
Каряка63, но Будогосский официальное лицо, раз ему дано право представлять сторону организаторов Кубка России его заявления вполне законные, на какие бы документы он не ссылался. Другой вопрос бардак у нас во всём, неужели нельзя принять четкое положение о розыгрыше Кубка России, нельзя жить по природным условиям своей страны, жили же при СССР, тоже участвовали в Еврокубках завоевывали даже. Это всё Мутко замутил. столько от него вреда всему спорту, не подсчитать. вот такие и рулят. Пока балаболы будут во главе спорта страны так и будем жить. Вот сегодня игру отменят интересно чем это кончится, думаю в тихую перенесут и всё, а надо бы за это дать по шапке кое-кому, а болельщикам выставить иск на возмещение материального и морального ущерба. Ладно подождем, немного осталось.
14:22
and0508
Спартак как всегда одно нытье
13:45
Каряка63
Гол еще гол, я читаю Будогосского регулярно - это тот еще товарищ=)) Но если по сути, его заявления, рекомендации (от слова РЕКОМЕНДОВАНО, оно отлично от термина ОБЯЗЫВАЕТ), и какие-то инструкции каких-то международных организаций. Кем утверждена, когда, в каких странах действует?! Есть ли эти рекомендации и заявления вообще?=)) Названия, пункты? Вилами на воде писано.... При этом наши соревнования проводятся по регламенту. Поэтому я и говорю: пусть официальные лица (и мы вместе с ними) ссылаются на конкретные статьи конкретных документов, причем легитимных документов, иначе это из серии хочу -не хочу. По стадионам. Так запасные стадионы есть, их же обязаны иметь клубы. Но здесь проблема не в стадионе, а в том, что зима на улице! Какая разница, играть на основном в Самаре, или запасном в Уфе, Саранске - там не теплее))) Да и зачем вообще принимать решения ставить матчи в такие дни, когда с вероятностью в 50 % заговорят о переносе, тем более по естественным причинам. По искам полностью согласен.
13:45
Баск
Если сегодня играть не будут, перенесут на завтра. Завтра в Самаре -13 будет. До игры с Локо времени достаточно.
13:42
Гол еще гол
Каряка63, почитайте заявление Андрея Будгосского, никаких проблем, есть рекомендации и правила согласования, всё. вот и решат за час до начала матча. А вот чиновникам от футбола, да и вообще по всем видам спорта вопросов много, у меня в голову приходит мысль что все они устроены по блату, землячеству, если бы было по работоспособности. компетентности, организаторским талантам было всё нормально. Например имелись бы запасные стадионы для таких случаев, как с этим матчем, но увы! Если матч отменят всем, у кого были билеты, надо обратиться в суд с иском к РФС, короче потребовать от организаторов розыгрыша Кубка России возмещения морального ущерба и материальных потерь, больше ничем чиновников не заставим думать, решать вопросы своевременно и разумно.
13:37
Каряка63
optimist61, я полностью согласен с этим. А поскольку в России в феврале погода легко может быть (и чаще всего есть) именно такой, то сам факт назначения игр с конца ноября по начало марта абсурден. То есть не сейчас надо всем кому не лень рассказывать о морозах и переносах, а изначально не резервировать эти даты под игры. Пусть лучше играют в июле-августе и апреле - мае по 2 игры в неделю, не хрустальные. Но мы же гоняемся за призраками - синхронизация цикла с Европой, недельный цикл подготовки и т.д. Хотя как показывают результаты, преимущества это не дает. И климат у нас далеко не испанский, и даже не немецкий. Но раз уж сейчас календарь такой какой он есть, и коли 2 четвертьфинала на морозце вчера сыграли, надо уважать свои же собственные решения по календарю и регламенту (в нем нет про -15, насколько мне известно), и уважать другие команды, которые в аналогичных условиях отбегали на поле. А также уважать болельщиков, которых ожидается около 10 000 (согласно проданным билетам), причем примерно 2000 иногородних. Не должны быть одни "равнее" других. А впредь задуматься и вообще прекратить эти зимние футбольные игры.
13:21
Каряка63
Гол еще гол, если имеют право, то, конечно, пусть им пользуются. Хотя в нашем регламенте такого права, насколько мне известно, нет=)) Есть некие рекомендации УЕФА, которые вполне могут протащить под Спартак. Но в целом и с "правом" не все так очевидно. Если у Вас другое мнение, дайте ссылку, пожалуйста, на соответствующий пункт регламента. Но мой посыл в первую очередь был адресован журналистам "СЭ", которые, безусловно, очень грамотные и великолепные акулы пера, но как только вопрос касается красно-белых, грамотность приобретает вполне определенное направление, вследствие чего применяются самые что ни на есть двойные стандарты во всей красе.
13:15
optimist61
При такой погоде только идиоты из рфс могут разрешать играть в футбол, и что при 16 градусах играли ты видел что это была за игра при такой погоде в русский хокей играть надо а не в футбол но наше руководство состоит из дибильняков навроде тебя их надо заставить играть при таких условиях, когда они ноги себе переломают тогда может поумнее станут
12:56
Гол еще гол
Каряка63, уважаемый Вам известно слово право, если имеют право, согласно положению или других правовых норм, они ничего не нарушают, а пользуются своим правом. Другие не стали возражать это их право, надо уважать чужие права, а не предъявлять необоснованные претензии.
12:54
Каряка63
Сколько же лицемерия и соплей. Вчера, согласно официальным данным, в Перми матч состоялся при -16 (архив погоды). Где были фотографии градусников, куда вы дели комментарии Будогосского по поводу, что матч нужно отменить? Почему не было жалостливых стонов команды Аванград о том, что если термометр остановится на отметке -15, они, конечно, как мужики сыграют, а вот если -15,1, то извиняйте. Или Курск - не участник чемпионата России? А Хабаровск? Это команды более низкого социального статуса? "Мужичье" за столом с красно-белыми графьями? Может, хватить уже позорить Вашу любимую народную команду этим нытьем? Но самое главное в другом. Проводить матчи в феврале - изначально абсурд. Летом надо в футбол играть, а не зимой. Однако формат осень - весна предложили те самые участники еврокубков, которые теперь больше всех возмущаются зимним футболом и морозами. Лично ВЫ, уважаемые представители Спартака, принимали полноправное участие в этом бреду, когда голосовали за переход на осень-весна, и когда утверждали календарь на сезон. Лично ВЫ знали, что голосуете за дату в календаре: 27-28 февраля. Вы как будто не понимали, что вполне можете сыграть в четвертьфинале?! И как будто не знали, что четвертьфинал может пройти ГДЕ УГОДНО, ХОТЬ В МАГАДАНЕ (ну или где у нас в тех краях есть команда), в зависимости от кубковой сетки? Ведь Магадан, как и Пермь, как и Самара, как и Хабаровск - часть России. Как вы там говорили, принимая решения играть зимой: один-два тура потерпеть, зато концовку на хороших полях играть? Вот и терпите. ВЫ, ТОП-КЛУБЫ, именно вы, создали эту ситуацию. За что боролись, что взрастили, то и пожинайте. Принимали календарь, отвечайте. И прекращайте ныть. P.S. поле, если что, вполне хорошее, и не только для февраля. А погода вполне рядовая, никаких аномалий. Ровно такая, какая может быть в это время года.
12:39
Lars Berger
Jean4, сказал, что Гамула не врал в свое время про кротов... Замерзли все под пленкой...)
12:04
NRG
Jean4 поле авно,на градуснике сейчас там -19,если будет ниже -15 играть не будут.
12:02
sidnet78
ЗАТО ШОКОЛАД ТАЯТЬ НЕ БУДЕТ НА МОРОЗЕ
11:55
Гол еще гол
Это еще не предел абсурда, давайте славное руководство нашего футбола попробуйте организовать матч в Новом Уренгое или в Салехарде в феврале и ваши имена останутся в истории. Ну что еще можно сказать, неужели до чиновников не доходит что наша страна не в Африке, ну надо же как-то своевременно реагировать на создавшиеся условия, планировать запасные варианты на случай вот таких обстоятельств, это понимает каждый нормально мыслящий человек, что для этого надо чтобы Президент России дал пенка, а вы господа для чего?! Позор! Самое главное не во что не ставят риск связанный со здоровьем людей.
11:48
Jean4
У меня на работе звука нет. Можно, так сказать в двух словах, о чем там Трахтенберг вещает?
11:46
АРИ-100-ТЕЛЬ
От поля после игры ничего не останется и Кубок просрут и поле угробят. Я имею ввиду КС
11:37
shpasic
кстати, а Леонид Фёдорович штраф за "шоколадок" уже уплатил?
11:27
shpasic
для февраля газон выглядит нормально. а для Самары - вообще отлично. другое дело, что температура воздуха не очень располагает к игре.
11:25