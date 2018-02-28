"Спартак" показал, как выглядит поле в Самаре. Видео

"Спартак" в своем официальном Твиттере показал, как выглядит в данный момент поле на стадионе в Самаре. Напомним, что сегодня красно-белые в гостях сыграют с "Крыльями Советов" в матче 1/4 финала Кубка России.

Однако встречу могут отменить из-за погодных условий. Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала – после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры. Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры.