"Спартак" отказался выходить на поле в Самаре

Как стало известно "СЭ", представители "Спартака" написали официальный отказ от участия в матче 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов", который должен начаться сегодня в 17.30 по московскому времени. Температура воздуха в Самаре сейчас -15 градусов и продолжает опускаться.
В этих условиях одна из сторон имеет право отказаться от выхода на поле. При этом присуждение поражения красно-белым не грозит. Встречу перенесут на более позднее время. (Вячеслав КОРОТКИН)
Напомним, что ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару.
"Спартак" - "Крылья", "Тосно" - "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!
Nafik.off
Крылья явно замотивированы Газпромом на поломку пары-тройки игроков прямых конкурентов.
20:05 28 февраля
Nafik.off
Давайте, раз уж не идёт в футболе традиционном, сделаем зимний футбол... Выпустим в телогрейках и валенках "футболистов" и пусть ледовый шар гоняют. Да и ещё если будет выше - 15 то не играть... Что за глупость вообще играть при ниже -5?
20:03 28 февраля
Нефилим
Джикию за шоколадок карма настигла просто молниеносно, к Спартаку за этот перенос карма надеюсь тоже не шибко опоздает. Запомните этот коммент.
19:37 28 февраля
Производственник
Спартак сберег негров
19:33 28 февраля
Садык
Поражения надо засчитать ненародному команду труспартак.
19:29 28 февраля
Brother Beyond
Тутошних комментаторов, которые за матч в любую погоду, выпустить бы на полтора часа при минус 15 да с ветерком с Волги. А потом ледок с них обдолбить и поинтересоваться, как ощущения. А то с пивом у телевизора все смелые и морозоустойчивые. Федун правильно решил. Нечего игроками рисковать. За них большие деньги плачены. А по травмам Спартак в этом сезоне и так норму перевыполнил. У кого мозгов нет, тот пускай по морозу в трусах бегает. А умные люди правила читают и их используют.
19:12 28 февраля
max14195
Все правильно, еще надо с РФС стрясти деньги за перелет туда и обратно, может начнут думать головой, а не тыковкой, что в феврале нельзя играть.
18:37 28 февраля
заведеевский
А кому нужен футбол в -15 ? Федун умница !!! В Спартаке каждый второй игрок стоит больше чем все Крылья. А если травма ? За чей счёт лечение и восстановление ? Может дебилы из РФС оплатят...Частные команды ( Краснодар, ЦСКА и Спартак ) думают об игроках и болельщиках, остальным футбол нужен , как повод воровать деньги из бюджета. Ещё раз спасибо Арнольдовичу, который показал , что футболисты и болельщики ЛЮДИ , о которых надо думать.
18:32 28 февраля
Бу-га-га!
SpaMan___ Да однозначно, хрень в такую погоду играть. Кому бы то ни было.)))
18:30 28 февраля
SpaMan
Бу-га-га! SpaMan___ Почитай коммы своих ромбоголовых собратьев перед игрой СКА - ЦСКА.)) 18:19 --- Ну дык, всякие есть)) Но парней то жалко, сломались на ровном месте
18:20 28 февраля
Бу-га-га!
SpaMan___ Почитай коммы своих ромбоголовых собратьев перед игрой СКА - ЦСКА.))
18:19 28 февраля
sardanapulneww
Свиньи--они и в Самаре СВИНЬИ!
18:18 28 февраля
SpaMan
Бу-га-га! Сколько было яростного хрюканья по Хабаровску.))) А тут вишь как оно получается.))) Чмошники.))) 18:09 --- Как там Березуцкий и Миланов? Кости срастили?
18:16 28 февраля
budulay1974
Михаил_Россиянин ты как читал статью внимательно скажи мне. Вот тебе точная формулировка где сказано что температура была -14 С. И второе кто мешал ЦСКА отказаться грать или СКА раз оба клубы были согласын вот они и играли. "СКА-Хабаровск" опубликовал отчет об измерениях температуры поля за час до стартового свистка. "Готовность к матчу – 100 процентов. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18.00 по Хабаровску. Армейское дерби уже через полчаса", – говорится в сообщении.
18:10 28 февраля
Millwall82
Еще раз, приводил пример того что великие хоккейные сборные (в том числе Россия), всегда были велики в хоккее, но всегда были дном в футболе, и наоборот, великие футбольные сборные всегда были дном в хоккее. Северная мы страна, климат не поменять, только если манежи и стадионы с крышей строить. Иначе никак.
18:10 28 февраля
Бу-га-га!
Сколько было яростного хрюканья по Хабаровску.))) А тут вишь как оно получается.))) Чмошники.)))
18:09 28 февраля
SpaMan
Михаил_Россиянин Мдяяя, желуди точно травят организм. Мозг-то в любом случае. Открываешь на гисметео дневник погоды по Хабаровску на дату матча (начало в 19 часов) и читаешь, что вечером в Хабаровске температура опустилась до ... Хотя чего я буду подсказывать, может еще чего в голове осталось, кроме пятачка, сам поищет, найдет, убедится... 18:06 --- Цитата для особо тупых "Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18.00 по Хабаровску. Армейское дерби уже через полчаса", – говорится в сообщении."
18:08 28 февраля
SpaMan
Михаил_Россиянин SpaMan: "Пернатые даже не доперли что претензия даже не к "-15" (это скорее формальный повод), а к катку называемому футбольным полем. Даже как то обидно за ваше скудоумие"...///------------Мдяяя. оказывается все еще хуже у хрюканов, чем изначально предполагалось. Вьюноша, претензии к полю, исключающие проведение матча, за пределами компетенции команды, которая не вышла из раздевалки. Вот когда судьи и инспектор объявят стадио в Куйбышеве катков, а КС документально не опровергнут (фото, замеры с термометром и т.д.), тогда и будет идти речь о "катке". 18:01 --- Блин какие же вы трудные. Я же вроде по русски написал что претензия по температуре формальная. Было-бы -14, нет повода, значит надо играть. А добровольно играть в -15 на этом огороде увольте. И да, в момент начала игры ЦСКА температура на поле была -14. Селяви
18:07 28 февраля
Михаил_Россиянин
SpaMan: Михаил_Россиянин budulay1974 Официальные по данным музея Спартака? Вот Спорт-экспресс актуально утверждал, что минус 15 случилось еще во время матча молодых, а потом к минус 17 ушло. 17:52 --- А чего не в -30 ушло? Гулять так гулять-----------/////------Мдяяя, желуди точно травят организм. Мозг-то в любом случае. Открываешь на гисметео дневник погоды по Хабаровску на дату матча (начало в 19 часов) и читаешь, что вечером в Хабаровске температура опустилась до ... Хотя чего я буду подсказывать, может еще чего в голове осталось, кроме пятачка, сам поищет, найдет, убедится...
18:06 28 февраля
fedland
Недавно посмотрел передачу как в Антарктиде пингвины адаптируются при температуре минус 89 градусов. Может стоит назвать нашу лигу "пингвиньей". Тогда и наше футбольное хозяйство сможет адаптироваться к холодам...
18:06 28 февраля
Ya Santey
Мне модератор предупреждение вынес за то что я собеседника "зомби" обозвал. А здесь то нет! люди исключительно уважительно общаются! А говорили что у Навального избирателей мало будет.. а вот они! Все умные, взрослые культурные люди. А главное адекватные! в -15 при влажности 86%! сами то выйдите! или только покурить?
18:05 28 февраля
Спартач и че?
лично я считаю вообще отказаться от выступления в кубке и в дальнейшем если не будет нормальных условий для игры под названием футбол. этот кубок не имеет никакой ценности давно. если рфс тупой, то не стоит с ним иметь дело. многие пишут признать поражение СМ и че того ?Прям беда большая . КС от это лучше станет? Тогда я предлагаю чтобы 90 минут КС играли на поле одни забивая в наши ворота сколько влезет.Пусть мерзнут гордо называя себя "настоящими русскими мужиками" отморозят ченить себе . Тупость лечиться обморожениями конечностей. И болельщиков побольше и желательно их еще там подержать часика два после ну чтобы лучше доходило.
18:04 28 февраля
oleg.bob
Ссыкуны и не мужики!
18:04 28 февраля
ну я
Ждём отмены ближайшего тура
18:04 28 февраля
Millwall82
SpaMan, про подогрев поля слышал, не? Оказывается оно не только на московских стадионах есть.
18:02 28 февраля
Михаил_Россиянин
SpaMan: "Пернатые даже не доперли что претензия даже не к "-15" (это скорее формальный повод), а к катку называемому футбольным полем. Даже как то обидно за ваше скудоумие"...///------------Мдяяя. оказывается все еще хуже у хрюканов, чем изначально предполагалось. Вьюноша, претензии к полю, исключающие проведение матча, за пределами компетенции команды, которая не вышла из раздевалки. Вот когда судьи и инспектор объявят стадио в Куйбышеве катков, а КС документально не опровергнут (фото, замеры с термометром и т.д.), тогда и будет идти речь о "катке".
18:01 28 февраля
Saypin
Модератор уснул? или как? Потоки дебилизма зашкаливают. футбол в -15 - тока в зале.
18:00 28 февраля
SpaMan
Михаил_Россиянин budulay1974 Официальные по данным музея Спартака? Вот Спорт-экспресс актуально утверждал, что минус 15 случилось еще во время матча молодых, а потом к минус 17 ушло. 17:52 --- А чего не в -30 ушло? Гулять так гулять
17:55 28 февраля
Wgadan
Я так понимаю, что воскресный матч также не состоится, ведь погода то будет такая же.
17:55 28 февраля
Ясен-Красен!
Спартак решает! Ишаки, бакланы, мусора лижут, сосут и утираются.
17:53 28 февраля