"Спартак" отказался выходить на поле в Самаре

Как стало известно "СЭ", представители "Спартака" написали официальный отказ от участия в матче 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов", который должен начаться сегодня в 17.30 по московскому времени. Температура воздуха в Самаре сейчас -15 градусов и продолжает опускаться.

В этих условиях одна из сторон имеет право отказаться от выхода на поле. При этом присуждение поражения красно-белым не грозит. Встречу перенесут на более позднее время. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, что ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару.

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