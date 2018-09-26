"Спартак" обратился к болельщикам в преддверии матча с "Черноморцем"

В 18.30 по московскому времени в Новороссийске начнется игра 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между местными "Черноморцем" и "Спартаком". Красно-белые опубликовали на официальном сайте обращение к болельщикам, в котором призвали соблюдать правила поведения во время игры.

"Спартак" рекомендует прибывать ко входу на трибуну заблаговременно во избежание очередей. Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.



Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - говорится в сообщении.

"Черноморец" – "Спартак": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 18.30 (мск)