"Спартак" и "Урал" сыграют 5 декабря

Стала известна дата первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России между "Спартаком" и "Уралом". Игра состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие арена".

О времени начала матча и деталях билетной программы будет известно позднее.

⚽️ Определилась дата проведения первого матча 1/4 финала ОЛИМП – Кубка России по футболу между #Спартак’ом и @FCURAL. Встреча пройдет на @otkritiearena 5 декабря.



⌚️ О времени начала матча и деталях билетной программы мы сообщим позднее. #ОлимпКубокРоссии 🇷🇺🏆 pic.twitter.com/dkc5J95v5M – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 ноября 2018 г.

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