12:03 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Спартак" и "Урал" сыграют 5 декабря

Обсудить
0

Стала известна дата первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России между "Спартаком" и "Уралом". Игра состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие арена".

О времени начала матча и деталях билетной программы будет известно позднее.

Все об Олимп-Кубке России - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...