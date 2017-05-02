Соломон Кверквелия: "В следующем сезоне хочу побороться в чемпионате России с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что хочет остаться в столичном клубе, чтобы в его составе выиграть чемпионат России в следующем сезоне. Напомним, что сегодня "Локомотив" обыграл "Урал" (2:0) в финале Кубка России и в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

– Была самая главная задача – попасть в Лигу Европы, потому что у нас хорошая команда, хорошие болельщики, хороший тренер, и я рад, что у нас получилось, – цитирует ТАСС Кверквелию. – После того, как кубок вернулся в Москву, я хочу в следующем сезоне с этим тренером, руководством и ребятами бороться за победу и в чемпионате России.