Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедераций

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что беспрецедентные меры безопасности принимаются в городе в преддверии Кубка конфедераций 2017. Он отметил, что в Сочи помогут встретить гостей 1130 местных волонтеров. Розыгрыш Кубка конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сочи примет три матча группового турнира и один из полуфиналов.

- С гордостью могу сказать, что мы предпринимаем беспрецедентные меры безопасности в преддверии Кубка конфедераций, - цитирует ТАСС Пахомова. - Этому помогают более шести тысяч камер, стоит отметить молодежь и казачество, которые также способствуют охране общественного порядка. Вы знаете, что молодежь в нашем городе гуляет до утра, и она может не беспокоиться за свою безопасность.