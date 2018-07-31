Смоленский "Днепр" вышел в 1/64 финала Кубка России, иркутский "Зенит" и барнаульское "Динамо" - в 1/32

Смоленский "Днепр" разгромил "Красный-СГАФКСТ" в 1/128 финала Кубка России - 4:1.

Также сегодня состоялись два матча 1/64 финала турнира. Иркутский "Зенит" обыграл "Читу", а барнаульское "Динамо" победило "Иртыш".

Кубок России

1/128 финала

"Красный-СГАФКСТ" (Смоленск) - "Днепр" (Смоленск) - 1:4 (0:3)

Голы: Хабалов, 12 (0:1). Скляр, 23 (0:2). Хабалов, 41 (0:3). Хабалов, 88 (0:4). Хорунжий, 90+3 (1:4).

1/64 финала

"Чита" - "Зенит" (Иркутск) - 2:3 (0:2)

Голы: Богданов, 28 (0:1). Яковлев, 34 (0:2). Новицкий, 55 (1:2). Каменев, 62 (2:2). Копытин, 89 (2:3).

"Динамо" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 4:1

Голы: Погребан, 67 - с пенальти (1:0). Берковский, 73 (1:1).