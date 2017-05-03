СМИ: фанат, пострадавший в драке во время финала Кубка России, отказался остаться в больнице

Болельщик, госпитализированный после драки во время финала Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2), отказался продолжить лечение и покинул больницу. После игры на стадионе вспыхнула драка, которую удалось локализовать силами стюардов. Однако один из фанатов в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Массовая драка произошла и между футболистами команд.

"Три человека поступило с матча, один побитый из них, он убежал из больницы. Он не захотел лежать, это его право", - утверждает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Еще двое болельщиков остаются в больнице.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"