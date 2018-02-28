20:46 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Следовало ли засчитывать гол "Тосно"?

Момент с голом "Тосно". Момент с голом "Тосно". Момент с голом "Тосно". Момент с голом "Тосно".
Момент с голом "Тосно".
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Алексей Матюнин правильно засчитал гол Андрея Буйволова, забитый на 22-й минуте матча 1/4 финала Кубка России "Тосно" "Луч-Энергия". Вердикт судьи вызвал бурные споры гостей. Они считали, что футболист команды из Ленинградской области нарушил правила в борьбе с вратарем Сергеем Цукановым.

Но арбитр фол не зафиксировал, и его решение можно поддержать: голкипер немного опоздал на выходе, а Буйволов, выпрыгнув не в сторону Цуканова, а вверх, успел первым коснуться мяча. (Александр БОБРОВ)

Тосно - Луч-Энергия

 

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Zenitone

Обычный гол, про не поставленный пенальти во втором тайме в ворота луча лучше бы написали.

21:28 28 февраля

pushgun

Гол чистый

21:27 28 февраля

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