Следовало ли засчитывать гол "Тосно"?

Алексей Матюнин правильно засчитал гол Андрея Буйволова, забитый на 22-й минуте матча 1/4 финала Кубка России "Тосно" – "Луч-Энергия". Вердикт судьи вызвал бурные споры гостей. Они считали, что футболист команды из Ленинградской области нарушил правила в борьбе с вратарем Сергеем Цукановым.

Но арбитр фол не зафиксировал, и его решение можно поддержать: голкипер немного опоздал на выходе, а Буйволов, выпрыгнув не в сторону Цуканова, а вверх, успел первым коснуться мяча. (Александр БОБРОВ)