"СКА-Хабаровск" выбил из Кубка России "Арарат" Григоряна

Матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" – "СКА-Хабаровск" завершился победой клуба премьер-лиги – 2:1. Счет в игре открыл полузащитник столичной команды Виктор Земченков, но позже защитник "Арарата" Егор Тараканов отправил мяч в свои ворота, а вскоре результативный удар нанес хавбек гостей Николай Калинский.

Отметим, что перед стартом встречи болельщики "СКА-Хабаровск" оскорбляли Александра Григоряна. Трибуна СКА скандировала следующее: "Банана-мама, * мы сегодня Григоряна". В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты "Арарата" поддержали этот жест аплодисментами. Напомним, что ранее Григорян возглавлял клуб из Хабаровска.

В 1/8 финала Кубка России клуб РФПЛ встретится с победителем пары "Динамо" СПб – "Зенит".