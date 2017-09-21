"СКА-Хабаровск" выбил из Кубка России "Арарат" Григоряна

Матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" – "СКА-Хабаровск" завершился победой клуба премьер-лиги – 2:1. Счет в игре открыл полузащитник столичной команды Виктор Земченков, но позже защитник "Арарата" Егор Тараканов отправил мяч в свои ворота, а вскоре результативный удар нанес хавбек гостей Николай Калинский.
Отметим, что перед стартом встречи болельщики "СКА-Хабаровск" оскорбляли Александра Григоряна. Трибуна СКА скандировала следующее: "Банана-мама, * мы сегодня Григоряна". В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты "Арарата" поддержали этот жест аплодисментами. Напомним, что ранее Григорян возглавлял клуб из Хабаровска.
В 1/8 финала Кубка России клуб РФПЛ встретится с победителем пары "Динамо" СПб – "Зенит".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
- Зенит СПб
- СКА-Хабаровск
- Александр Григорян
- Тараканов Ег.
- Динамо СПб (Футбол)
- Николай Калинский
- Арарат Москва