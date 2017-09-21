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20:51 | Футбол — Кубок России

"СКА-Хабаровск" выбил из Кубка России "Арарат" Григоряна


Матч 1/16 финала Кубка России "Арарат""СКА-Хабаровск" завершился победой клуба премьер-лиги – 2:1. Счет в игре открыл полузащитник столичной команды Виктор Земченков, но позже защитник "Арарата" Егор Тараканов отправил мяч в свои ворота, а вскоре результативный удар нанес хавбек гостей Николай Калинский.

Отметим, что перед стартом встречи болельщики "СКА-Хабаровск" оскорбляли Александра Григоряна. Трибуна СКА скандировала следующее: "Банана-мама, * мы сегодня Григоряна". В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты "Арарата" поддержали этот жест аплодисментами. Напомним, что ранее Григорян возглавлял клуб из Хабаровска.

В 1/8 финала Кубка России клуб РФПЛ встретится с победителем пары "Динамо" СПб"Зенит".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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