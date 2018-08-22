"СКА-Хабаровск" обыграл "Луч" в Кубке России

"СКА-Хабаровск" на выезде обыграл "Луч" (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Росиии. В составе победителей отличились Денис Дедечко и Константин Базелюк (с пенальти).

Соперник команды по следующей стадии станет известен позднее.

Кубок России

1/32 финала

"Луч" (Владивосток) - "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:1)

Голы: Дедечко, 45+3 (0:1). Базелюк, 60 - с пенальти (0:2).

"Луч" (Владивосток): Вамбольт, Марущак, Насадюк, Суслов, Болевич, Замалиев, Пономаренко (Хлебородов, 64), Носов (Павленко, 69), Калугин (Визнович, 53), Прокофьев (Дзахов, 62), Гордиенко.

"СКА-Хабаровск": Генералов, Зайцев, Приндета, Ненахов, Дедечко, Черевко (Фадеев, 84), Казанков (Никифоров, 77), Кабутов, Карасев (Квеквескири, 57), Базелюк (Алейник, 75), Радченко.

Предупреждения: Калугин, 22. Базелюк, 38. Казанков, 73. Зайцев, 87. Дедечко, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

22 августа. Владивосток. Стадион "Динамо"