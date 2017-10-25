"СКА-Хабаровск" обыграл "Динамо" Спб и вышел в 1/4 финала Кубка России

"СКА-Хабаровск" в матче 1/8 финала Кубка России обыграл питерское "Динамо" со счетом 2:0. На 61-й минуте встречи счет открыл полузащитник Георгий Наваловский. Окончательный счет установил нападающий хабаровчан Мирослав Маркович 72-й минуте встречи.

Соперник "СКА-Хабаровск" по 1/4 финала турнира определится в матче "Шинник" - "Олимпиец".

Кубок России

1/16 финала

"СКА-Хабаровск" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:0 (0:0)

Голы: Наваловский, 61 (1:0). Маркович, 72 (2:0).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Криворучко, Эдиев, Тишкин, Пуцко, Баляйкин (Наваловский, 37), Дедечко, Черевко, Казанков, Карасев (Калинский, 60), Корян, Маркович (Христов, 79).

"Динамо СПб" (Санкт-Петербург): Генералов, Бычков, Юрганов, Власов (Киреенко, 78), Рогов, Песегов, Соловьев (Житников, 68), Цвейба, Кулишев, Коротаев, Барсов (Батютин, 66).

Судьи: Соколов (Воронеж). Деушев, Чельцов (все Москва).

25 октября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".