"Сибирь" выбила "Томь" из Кубка России

В игре 1/16 финала Кубка России "Сибирь" с минимальным счетом обыграла "Томь". Основное время матча закончилось вничью, а в конце дополнительного времени защитник Евгений Качан точным ударом принес победу хозяевам поля.

В 1/8 финала "Сибирь" встретится с победителем пары "Енисей" – ЦСКА.

Кубок России

1/16 финала

"Сибирь" (Новосибирск) – "Томь" (Томск) – 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Качан, 118 (1:0).

"Сибирь": Цыган, Качан, Мищенко, Плопа, Ларенц (Макаренко, 46), Магаль, Рухаиа, Андреев, Чеботару, Безлихотнов (Глушков, 59), Беляев (Кушнирук, 75).

"Томь": Коченков, Дудиев, Тен (Чернышов, 110), Яблонский, Кузнецов, Баляйкин, Ковальчук, Попов, Голышев, Погребняк, Кудряшов.

Предупреждения: Кудряшов, 34. Рухаиа, 49. Тен, 64. Макаренко, 95.

Судья: Анопа (Благовещенск).

21 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".