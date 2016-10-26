"Сибирь" одержала волевую победу над "Енисеем"

Красноярский "Енисей" на своем поле проиграл "Сибири" в матче 1/8 финала Кубка России – 2:3. Для выявления победителя командам пришлось играть в дополнительное время. "Енисей" дважды вел в счете по ходу матча, однако победу одержать так и не смог.

В четвертьфинале Кубка России соперником "Сибири" станет победитель пары "Рубин" – "СКА-Хабаровск".

Кубок России

1/8 финала

"Енисей" (Красноярск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:3 д.в. (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Гультяев, 60 (1:0). Беляев, 62 – с пенальти (1:1). Малоян, 92 (2:1). Вотинов, 97 (2:2). Вотинов, 105 (2:3).

"Енисей": Опарин, Гультяев, Рожков, Чичерин, Чернов, Иванов (Семакин, 90+1), Ланин, Ломакин (Фатуллаев, 66), Камеш, Малоян, Коротаев (Алиев, 66).

"Сибирь": Трунин, Макаренко, Качан, Мищенко, Кушнирук, Магаль, Андреев, Безлихотнов (Беляев, 46. Вотинов, 75), Азаров, Коржунов (Кувшинов, 85), Овсепян.

Предупреждения: Макаренко, 8. Гультяев, 42. Азаров, 70.

Судья: Федотов (Москва).

26 октября. Красноярск. Стадион "Центральный".