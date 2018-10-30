Швец и Нижич не сыграют за "Ахмат" в матче против "Арсенала"

"Ахмат" продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Арсенала". К этой игре готовятся все футболисты, кроме хавбека Антона Швеца и защитника Зорана Нижича.

После матча 12-го тура с "Динамо" грозненцы сразу начали подготовку к игре с "Арсеналом". К кубковому поединку готовятся все футболисты, за исключением Зорана Нижича и Антона Швеца. Во вторник подопечные Рашида Рахимова провели тренировку в первой половине дня. pic.twitter.com/6irlN4gkmF – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 30 октября 2018 г.

В текущем сезоне Швец провел 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол, Нижич принял участие в 1 кубковой игре.

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