19:31 | Футбол — Олимп - Кубок России

Швец и Нижич не сыграют за "Ахмат" в матче против "Арсенала"

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"Ахмат" продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Арсенала". К этой игре готовятся все футболисты, кроме хавбека Антона Швеца и защитника Зорана Нижича

В текущем сезоне Швец провел 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол, Нижич принял участие в 1 кубковой игре. 

Ахмат - Арсенал Т

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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