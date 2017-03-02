Шамиль Газизов: "После победы над "Анжи" поздравил футболистов с получением звания "Мастер спорта"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после победы над "Анжи" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России отметил, что его команде хочется принять у себя в гостях "Локомотив" в полуфинале турнира. По словам руководителя, в раздевалке он поздравил игроков с получением звания "Мастер спорта". Напомним, что хозяин поля определится путем жеребьевки на следующей неделе. Полуфинал состоится 5 апреля.

– Для "Уфы" выход в полуфинал Кубка России – историческое событие. Дебют Сергея Семака во главе команды получился очень хорошим, – сказал Газизов.

– Что сказали футболистам в раздевалке?

– Поблагодарил за достигнутый результат. Поздравил всех с получением звания "Мастер спорта".

– Автором гола стал Засеев, выступающий за "Уфу" с 2011 года и проделавший путь от второго дивизиона. Символично?

– Азамат заслужил это своей работой и отношением к делу. Он выполняет все указания тренера на 100 процентов. В моменте с голом Засеев оказался в нужном месте в нужный момент. Не сказал бы, что эта комбинация наигрывалась, но получилось красиво.

– "Локомотив", с которым вы поборетесь за выход в финал, более искушенный кубковый боец.

– Не хотелось бы сейчас говорить об этой игре. У нас впереди матч чемпионата с "Тереком", сегодня команда переключилась на него и уже в 11.30 по уфимскому времени вышла на тренировку. С ребятами договорились, что каждый последующий матч самый главный.

Кстати, с "Локомотивом" нам предстоит провести две игры подряд. 1 или 2 апреля в чемпионате, а уже 5-го – в Кубке.

– Фактор домашнего поля на данном этапе турнира важен?

– Безусловно. Поддержка зрителей всегда важна. Нам очень хочется, чтобы жребий позволил принять "Локомотив" в Уфе. (Сергей АСТАХОВ)