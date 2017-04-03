Шамиль Газизов: "Не могу понять, почему фамилии судей на Кубок до сих пор неизвестны"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии полуфинального матча Кубка России с "Локомотивом" отметил, что никто из футболистов не получил травм в прошедшей встрече в чемпионате. По словам руководителя клуба, у него вызывает удивление, почему на предстоящую игру до сих пор не назначен главный судья.

– Хотели победить в игре с "Локомотивом", но не получилось. Ни о какой экономии сил перед полуфиналом Кубка России речи не идет. Мы играли в полную силу, этот матч был важен для нас. Теперь все силы сосредоточим на Кубке, - сказал Газизов.

– К предстоящей встрече все подходят в строю?

– Потерь после прошедшей встречи нет.

– До сих пор не назначены арбитры на матч. Удивлены?

– Конечно! Не могу понять, почему фамилии судей до сих пор неизвестны. Хотелось бы знать, кто будет работать на матче. Главное, чтобы до среды объявили (смеется).

– Есть понимание, почему тянут с этим вопросом?

– Допускаю, что этот судья мог работать на матче 21-го тура. Поэтому ждут разбора его действий. (Сергей АСТАХОВ)