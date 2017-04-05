Шамиль Газизов: "Хотелось бы, чтобы в следующем году "Уфа" вышла в финал Кубка России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1) отметил, что в столицу команда приезжала за победой. Функционер подчеркнул, что теперь клуб должен выигрывать в матче 22-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Мы приезжали сюда за победой, не получилось по ряду причин, но мне понравилась игра команды, было нестыдно, – цитирует ТАСС Газизова. – Поблагодарил ребят, потому что они молодцы, сказал, чтобы забыли игру. На следующий год хотелось бы пройти дальше.

Девятого числа игра со "Спартаком", будем играть на победу, надо выигрывать и дальше продвигаться по чемпионату. Я не смотрю в еврокубки, будем двигаться от матча к матчу.

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