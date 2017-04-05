Сетка Кубка России-2016/17

"Локомотив" в матче 1/2 финала Кубка России с минимальным счетом победил "Уфу" и вышел в финал. Победный гол на счету хавбека москвичей Мануэла Фернандеша. Вторая встреча полуфинального раунда состоится в четверг в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет "Рубин" из Казани.