21:25 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сетка Кубка России-2016/17

Кубок России-2016/17. Фото "СЭ"
Кубок России-2016/17. Фото "СЭ"
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"Локомотив" в матче 1/2 финала Кубка России с минимальным счетом победил "Уфу" и вышел в финал. Победный гол на счету хавбека москвичей Мануэла Фернандеша. Вторая встреча полуфинального раунда состоится в четверг в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет "Рубин" из Казани.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pushgun

Популярность турнира показывает, что нынешняя тройка лидеров снялась в 1/16 и 1/8 чтобы этим бесполезным турниром не отвлекать от чемпионата. В результате за кубок борются только команды которым в чемпионате уже ничего хорошего не светит.

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