Сетка Кубка России-2016/17

"Локомотив" в матче 1/2 финала Кубка России с минимальным счетом победил "Уфу" и вышел в финал. Победный гол на счету хавбека москвичей Мануэла Фернандеша. Вторая встреча полуфинального раунда состоится в четверг в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет "Рубин" из Казани.
pushgun
Популярность турнира показывает, что нынешняя тройка лидеров снялась в 1/16 и 1/8 чтобы этим бесполезным турниром не отвлекать от чемпионата. В результате за кубок борются только команды которым в чемпионате уже ничего хорошего не светит.
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Колдыбай
Алга паровозы!
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