Сесар Навас: "Желаю Рианчо удачи в "Спартаке"

Защитник и капитан "Рубина" Сесар Навас после победы в Олимп-Кубке России над "Динамо" (1:0) рассказал об отношениях с Раулем Рианчо, который будет готовить "Спартак" к ближайшим матчам.

- В понедельник нас ждет матч со "Спартаком", - сказал Навас. - Мы ждем отличной игры. Все матчи со "Спартаком" всегда отличаются своим зарядом.

- Что вы можете сказать о Рауле Рианчо?

- Рауль мой хороший друг. Мы семь лет работали вместе. Я пожелал ему удачи в "Спартаке". В понедельник мы будем соперниками, но перед и после игры обязательно обнимемся. (Артур Еникеев).

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