Сергей Юран: "С учетом последних неудач для "Спартака" будет важно выйти в 1/8 финала Кубка России"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран перед матчем красно-белых с "Черноморцем" в 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России отметил, что будет важно пройти дальше. По его мнению, данный турнир должен быть важен для всех клубов.

– С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для "Спартака" будет важно пройти дальше в Кубке, – цитируют "Известия" Юрана. – В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от "Тосно" в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация. Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки "Черноморца". Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы. Если "Спартак" правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет.