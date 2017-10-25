Сергей Юран: "Футболисты московского "Спартака" могут решить, что обыграют Нальчик вполноги"

Бывший нападающий московского "Спартака" Сергей Юран перед матчем 1/8 финала Кубка России между командами из Москвы и Нальчика в интервью "СЭ" отметил, что подопечные Массимо Карреры не должны допустить осечки. По его словам, многое будет зависеть от тренерского штаба.

- Думаю, "Спартак" не допустит осечки в предстоящей игре, - считает Юран. - Но очень многое будет зависеть от тренерского штаба: футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ - это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых. Главный тренер должен контролировать мотивацию своих игроков.

Для красно-белых это еще и возможность попасть в еврокубки, куда им будет тяжело пробиться по итогам чемпионата России. Думаю, руководство и тренерский штаб москвичей сейчас заостряют внимание именно на Кубке России. В национальном первенстве борьба за выход в зону УЕФА будет сложной, а во втором по значимости турнире есть шанс решить вопрос уже после четырех матчей. Поэтому Кубок России должен быть у "Спартака" в приоритете.