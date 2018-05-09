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Сергей Веденеев: "Победа "Тосно" не увеличит его рейтинг в Санкт-Петербурге"


Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал для "СЭ" итог финала Кубка России, в котором "Тосно" обыграл "Авангард" (2:1). 

 
Среда. Волгоград. &quot;Тосно&quot; - &quot;Волгоград&quot; - 2:1. Болельщики &quot;Авангарда&quot; на трибуне &quot;Волгоград Арены&quot;.Кубок эпохи застоя. Почему бесплатные билеты в Волгограде – это позор

- Этот успех способен увеличить рейтинг тосненцев в Санкт-Петербурге?

- Питерской командой этот коллектив никак не назовешь. Да, живет и выступает в городе, но ничего своего здесь у "Тосно" нет - ни базы, ни стадиона, ни школы. Один или два футболиста из Петербурга в составе - и все. Словом, победа в Кубке не прибавит аудитории. Завоевание сердец - очень длительное дело, на которое может уйти не один год. Вспоминаю "Локомотив": новый стадион, еврокубки, но на трибунах народа мало. Ушло пять-шесть лет пока болельщики полюбили клуб. Думаю, "Тосно" ждет такой же путь. Но хватит ли у его руководителей терпения?..

- Тем более, в Лиге Европы команда не выступит, даже несмотря на выигрыш трофея.

- Конечно, это обидно. Но в современной истории нашего футбола было много команд, которые, сверкнув, потом не могли рассчитать свои финансовые возможности. Пять-шесть таких даже до еврокубков добирались, но теперь они совсем не на слуху. (Игорь НОВИКОВ)
 

Тосно - Авангард К

 

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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