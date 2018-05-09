Сергей Веденеев: "Победа "Тосно" не увеличит его рейтинг в Санкт-Петербурге"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал для "СЭ" итог финала Кубка России, в котором "Тосно" обыграл "Авангард" (2:1).

- Этот успех способен увеличить рейтинг тосненцев в Санкт-Петербурге?



- Питерской командой этот коллектив никак не назовешь. Да, живет и выступает в городе, но ничего своего здесь у "Тосно" нет - ни базы, ни стадиона, ни школы. Один или два футболиста из Петербурга в составе - и все. Словом, победа в Кубке не прибавит аудитории. Завоевание сердец - очень длительное дело, на которое может уйти не один год. Вспоминаю "Локомотив": новый стадион, еврокубки, но на трибунах народа мало. Ушло пять-шесть лет пока болельщики полюбили клуб. Думаю, "Тосно" ждет такой же путь. Но хватит ли у его руководителей терпения?..



- Тем более, в Лиге Европы команда не выступит, даже несмотря на выигрыш трофея.



- Конечно, это обидно. Но в современной истории нашего футбола было много команд, которые, сверкнув, потом не могли рассчитать свои финансовые возможности. Пять-шесть таких даже до еврокубков добирались, но теперь они совсем не на слуху. (Игорь НОВИКОВ)

