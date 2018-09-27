Сергей Томаров: "Уфе" немного не повезло"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров считает, что его команде не повезло в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России с "Нижним Новгородом". Встреча завершилась победой нижегородцев в серии послематчевых пенальти.

– Получилась боевая, настоящая кубковая игра, – цитирует официальный сайт "Нижнего Новгорода" Томарова. – Никто не хотел уступать. Матч прошел в бескомпромиссной борьбе, и в итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, а это всегда лотерея. Нам немного не повезло. Мы не реализовали один из своих ударов, а игроки "Нижнего Новгорода" все свои попытки использовали.