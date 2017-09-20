Сергей Силкин: "Поражение "Динамо" от "Спартака" из Нальчика больше огорчает, чем удивляет"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что поражение москвичей от "Спартака" из Нальчика не удивляет. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 2:4. Решающим стал удар с точки Николая Обольского, отраженный Борисом Шогеновым.

- Поражение "Динамо" в Нальчике не столько удивляет, сколько огорчает, - цитирует "Р-Спорт" Силкина. - Пока не клеится у "Динамо", не получается. Главная проблема – это, считаю, фланговые полузащитники. Нападающие есть хорошие в команде, но их же надо нагружать работой, помогать им, а с этим трудности. Сложная ситуация, еще выбыл сейчас Кирилл Панченко. Команда строится, надо дать "Динамо" время.

То, что только четыре команды РФПЛ сегодня прошли дальше, показывает, что команды ФНЛ и ПФЛ серьезнее относятся к Кубку России. Понятно, что аутсайдеры играют на 100%, футболисты хотят проявить себя, чтобы в будущем продолжить карьеру в премьер-лиге. Многие команды выпускают молодых, чтобы дать игровую практику, просто не делают ставку на Кубок России.