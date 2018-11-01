Сергей Семак: "Зенит" создал достаточно моментов"

Главный тренер "Зенита " Сергей Семак на пресс-конференции после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Ростовом" (1:3) посетовал на нереализацию моментов

- Интересная игра, настоящая кубковая, со взаимными шансами. В концовке удача улыбнулась не нам. Второй мяч "Ростова" предрешил исход матча, третий пропущенный уже ничего не решал: мы хотели отыграться, рисковали и оставили высокорослых нападающих в атаке.

- "Ростов" почти не пропускает с игры. За счет чего ему можно забить?

- Моменты у нас были, создавали мы достаточно много. Их только надо забивать. Забили в итоге с пенальти, но и с игры было достаточно шансов. Когда соперник плотно обороняется, много моментов быть не может. (Юрий Плохотниченко)