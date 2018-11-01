21:15 | Футбол — Олимп - Кубок России

Сергей Семак: "Зенит" создал достаточно моментов"

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Главный тренер "Зенита " Сергей Семак на пресс-конференции после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Ростовом" (1:3) посетовал на нереализацию моментов

- Интересная игра, настоящая кубковая, со взаимными шансами. В концовке удача улыбнулась не нам. Второй мяч "Ростова" предрешил исход матча, третий пропущенный уже ничего не решал: мы хотели отыграться, рисковали и оставили высокорослых нападающих в атаке.

- "Ростов" почти не пропускает с игры. За счет чего ему можно забить?

- Моменты у нас были, создавали мы достаточно много. Их только надо забивать. Забили в итоге с пенальти, но и с игры было достаточно шансов. Когда соперник плотно обороняется, много моментов быть не может. (Юрий Плохотниченко)

Ростов - Зенит

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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