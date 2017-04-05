Сергей Семак: "Уфа" заслуживала большего в игре с "Локомотивом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1) отметил, что команду подвела реализация моментов. Специалист подчеркнул, что только победа в Кубке России имеет значение.

– Мы хорошо действовали в первом тайме, создали большое количество моментов, но не сумели их реализовать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Без голов сложно побеждать. Ребята молодцы, старались, комбинировали, создавали моменты, но не забили.

Команда старается идти шаг за шагом к своим задачам, улучшать качество игры. Футбол сегодня был хорошим, но реализация подвела. Ребята заслужили другой участи.

Полуфинал – прорыв для клуба? Не думаю, что это прорыв. Все мысли были о финале, в Кубке есть только победа, остальное не важно. Нужно продолжать работать, но обидно уступать при плохой игре.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" – "Уфа"