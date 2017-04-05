Сергей Семак: "Уфа" заслуживала большего в игре с "Локомотивом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1) отметил, что команду подвела реализация моментов. Специалист подчеркнул, что только победа в Кубке России имеет значение.
– Мы хорошо действовали в первом тайме, создали большое количество моментов, но не сумели их реализовать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Без голов сложно побеждать. Ребята молодцы, старались, комбинировали, создавали моменты, но не забили.
Команда старается идти шаг за шагом к своим задачам, улучшать качество игры. Футбол сегодня был хорошим, но реализация подвела. Ребята заслужили другой участи.
Полуфинал – прорыв для клуба? Не думаю, что это прорыв. Все мысли были о финале, в Кубке есть только победа, остальное не важно. Нужно продолжать работать, но обидно уступать при плохой игре.
Don
Вопреки, опять напился? Ну говорил же я тебе, чтобы ты боярышник поменьше употреблял) Иди проспись, завтра будет полегче, цитрамончика жахни)
22:27
sakusda
да вы "мёртвые" оба тайма,чего вы там заслуживали?большего? проиграть 1-2??
22:07
Вопреки
Во время матча пихал арбитрам, а здесь побоялся сказать ПРАВДУ ? Уважаемые болельщики УФЫ, не расстраивайтесь. Изначально нужно было понимать что ваш клуб не пустят в финал решалы РФС - такова ныне стратегия этого "честного" органа : все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона, одни на пьедестале, другие с кубком в ЛЕ.. А речи господина МУТКО о честном футболе ни что иное, как словоблудие. Вы помните где "великий" автобусник Семин руководил "Мордовией" несколько лет ? Правильно, в Саранске ! Теперь вопрос на засыпку - откуда главный арбитр полуфинала кубка свистун Егоров ? Правильно, тоже из Саранска. Теперь самый сложный вопрос, и Будогосскому тоже - как назначаются ныне арбитры на матчи ПЛ и Кубка страны: сами себя предлагают, по пожеланию представителей клуба или по решению все знающих руководителей департамента судей ? Как свистел Егоров в одну сторону, пресекая на корню острые моменты Уфимцев, не вызывало сомнения в исходе матча в пользу "Локомотива" играющего с бандой Семака ВТОРЫМ НОМЕРОМ (!!!). Вы этого ждали от нового руководства судейского корпуса, плюющего на мнение специалистов и болельщиков, защищая своих свистунов. А что они в этом сезоне вытворяют с "Ростовом", унизившим в прошлом сезоне ВСЕХ адм. ресурсных и, назло всем "доброжелателям", пробившийся в ЛЧ... Мы (болельшики дончан из разных городов) уже устали от этого безпредела и направили в УЕФА и ФИФА жалобу на действия арбитров и руководства РФС, с подборкой всех спорных решений арбитров (Москалева, Еськова, Матюнина, Безбородова и Турбина) в матчах Бердыевской бригады с Зенитом в Питере (при МУТКО и Миллере с 0-2 на 3-2), с Тереком в Грозном, с Краснодаром в Краснодаре и в Ростове, ну и со Спартаком в Москве. Пусть футбольные власти Европы и мира оценят квалификацию наших арбитров и лояльность руководства РФС и РФПЛ к столичным клубам и денежным мешкам, мешающую региональным командам играть в честный футбол. Ну нет больше сил смотреть на это безобразие и слушать сказки об улучшении арбитража в российском футболе и главенстве спортивной составляющей в нашем футболе. Стыдно... тем более накануне ЧМ в России. А вы там держитесь, если привыкли утираться с.о.п..л.я.м.и от безисходности.
22:01
МачоМэн
это беда нашего чемпа - низкая реализация. зрелища почти нет.
21:57
bond1951
научи забивать из 100 процентных моментов ....
21:49
alar
Всё верно: нельзя рассчитывать на успех не забивая!
21:43