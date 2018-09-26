Сергей Семак: "Понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Волгаря" (4:0) заявил, что его команда удачно сыграла и в атаке, и в обороне.

- Хорошая игра, понравился настрой, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке – создали много моментов, много забили.

Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры.

"Зенит" сыграет с "Ростовом" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России.

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