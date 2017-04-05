Сергей Семак: "Не думаю, что "Уфа" и "Локо" могут друг друга удивить"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" отметил, что не ждет сюрпризов от железнодорожников. Игра пройдет сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени.

- Кубковый матч - это совсем другое. Конечно, напряжение чувствуется. Будет интересная игра, - сказал Семак в эфире программы "Все на матч!". - Предположить что-то сложно. Не думаю, что мы с "Локомотивом" можем друг друга удивить. Команды хорошо друг друга знают, как будет складываться игра, сказать сложно. Матч на матч не приходится.

- Как команда переживает попадание в полуфинал? Это уже историческое событие для "Уфы".

- Радость длилась один вечер, потом начались трудовые будни, чемпионат. Конечно, волнительно всегда. Но тем интересней. Рад, что прошли в полуфинал Кубка, но нужно двигаться вперед.

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"