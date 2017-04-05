Сергей Семак: "Мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов. Нужно было забивать в начале"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, подводя итоги полуфинального матча Кубка России против "Локомотива" (0:1), посетовал на низкую реализацию моментов в первом тайме, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Мне понравилось качество игры нашей команды, особенно в первом тайме, - сказал Семак. - Но нужно забивать, чтобы выигрывать. А мы свои моменты не использовали.

– Почему после агрессивного начала не удалось нагнетать остроту у чужих ворот?

– Сохранять уровень давления весь матч сложно. Были шансы в стартовом отрезке, но мы не "Барселона", чтобы создавать момент за моментом, по 20 штук за матч. Сыграли лучше, чем в недавнем матче против "Локо" в чемпионате. До перерыва даже владели преимуществом на протяжении долгого времени. Но, повторюсь, нужно забивать... А во втором тайме "Локо" просто закрылся.