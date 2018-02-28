Сергей Родионов - о переносе матча "Крылья" - "Спартак": "Здравый смысл восторжествовал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов назвал разумным решение отменить встречу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Родионов также добавил, что здравый смысл восторжествовал.

– Сегодня было принято разумное решение, - скзаал для пресс-службы "Спартака" Родионов. - Был замер температуры. Мы свое согласие не дали и здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее проведение матча будет обсуждаться, даты будут выбираться чуть позже. Понятно, что температура была -15 и дальнейшее понижение было очевидно. Будем искать дату для проведения этого матча.

Мне не приходилось в такую погоду играть. Были минусовые температуры, но не такие сильные. Тем более, раньше в зимнее время мы играли в закрытых помещениях. Сезон заканчивался в ноябре, когда еще нет таких морозов.

Напомним, что ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.