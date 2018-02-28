Сергей Родионов - о переносе матча "Крылья" - "Спартак": "Здравый смысл восторжествовал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов назвал разумным решение отменить встречу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Родионов также добавил, что здравый смысл восторжествовал.
– Сегодня было принято разумное решение, - скзаал для пресс-службы "Спартака" Родионов. - Был замер температуры. Мы свое согласие не дали и здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее проведение матча будет обсуждаться, даты будут выбираться чуть позже. Понятно, что температура была -15 и дальнейшее понижение было очевидно. Будем искать дату для проведения этого матча.
Мне не приходилось в такую погоду играть. Были минусовые температуры, но не такие сильные. Тем более, раньше в зимнее время мы играли в закрытых помещениях. Сезон заканчивался в ноябре, когда еще нет таких морозов.
Напомним, что ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Производственник
вбить кол в центральном круге и посадить Мутко на цеппь
19:28 28 февраля
zenitoman
А на Крестовском внутри +16!)))))))
18:38 28 февраля
Доктор_Хряк
Молодец Серёга Родионов. Ибо хватит из народной игры 'футбол' делать посмешище. ЗЫ: А состав РФС надо сменить полностью. Но для начала всех вывести на поле при минус 18 и побегать в футбольной форме пару таймов.
18:28 28 февраля
delacrua
ахах. вот именно. если одни дурачки в рфс назначили на зиму матч, зачем уподобляться им и играть? пусть сами выходят и играют. а фанаты. никто не заставлял лететь в самару. -20 на улице. короче кто дурак - получил по заслугам, далее умнее будет. а спартачи умнички. поддерживаю
18:20 28 февраля
shpasic
при какой температуре Спартак обыгрывал Арсенал в Лужниках?
18:16 28 февраля
SS-1525-Sergey
Крючкохвостых к хирургу отправить и отрезать им всем хвостики, которые побоялись отморозить! Федуна заставить было нужно компенсировать все расходы по матчу в Самаре и сразу же бы матч состоялся и при минус тридцати!
18:11 28 февраля
PushkinCSKA
Свинюки обосрались.
18:07 28 февраля
Вопреки
Сколько получит арбитр и РФС за торжество "Разума", кто скажет ? Одним говорят ИГРАТЬ", а другим "Согласен, не разумно"... Все продается в нашем футболе... и кому он нужен тогда ? А потом обвиняют провинциальные клубы, что на их стадионы перестают ходить болельщики... народ ведь понимает, что все будет так как решат продаж...е ЧЛЕНЫ РФС и РФПЛ... как это произошло и сегодня !
18:05 28 февраля
Dikiikis
Зря так Родионов про здравый смысл сказал. Если бы он был: то игру не поставили бы на конец февраля, "Спартаку" не пришлось бы лететь в Самару, зная прогноз погоды, болельщики бы не потратились на перелёт и гостиницу и т.д. и т.п.
18:04 28 февраля