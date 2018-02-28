Сергей Родионов: "Было принято верное решение, потому что здоровье футболистов - это главное"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поддержал решение о переносе матча Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча была отменена из-за мороза.
– Было принято разумное решение. Замер температуры показал, что сейчас 15 градусов мороза, – цитирует официальный Твиттер "Спартака" Родионова. – Мы свое согласие не дали, и здравый смысл восторжествовал. Новая дата проведения встречи будет обсуждаться и выбираться чуть позже. Я думаю, что было принято верное решение, потому что здоровье футболистов – это наша главная забота, а оно сегодня было под вопросом.
shpasic
согласен, здоровье миллионеров важнее - не зря же они деньги в кассе получают. вот, например, Неймара не уберегли - кто теперь его футболки покупать будет?
17:40 28 февраля
Уткин за Спартак
Мягко говоря, когда пишешь, то думай. Это я про нижеприведенные и последующие комментарии. Если рекомендация УЕФА гласит, что решение о игре при температуре -15 и ниже принимается при условии письменного согласия обоих команд. О чем еще стоит говорить и комментировать? Температура -15. Спартак играть отказался в соответствии с рекомендацией УЕФА, так как регламент РФС не учитывает такого нюанса. Господа и дамы!!! Вы в своем уме??? Какие привилегии и кому??? Просто технический момент. Жаль болельщиков, потерявших деньги. Я бы с РФС или КС по суду требовал возмещения ущерба.
17:32 28 февраля
old grumbler
Остальные играли почему то.... ...у нас страна равных возможностей вроде как, но некоторые ровнее всех остальных не равных...
17:21 28 февраля
old grumbler
Решение конечно верное но только почему только для Спартака такие привилегии???????????
17:19 28 февраля