Сергей Родионов: "Было принято верное решение, потому что здоровье футболистов - это главное"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поддержал решение о переносе матча Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча была отменена из-за мороза.

– Было принято разумное решение. Замер температуры показал, что сейчас 15 градусов мороза, – цитирует официальный Твиттер "Спартака" Родионова. – Мы свое согласие не дали, и здравый смысл восторжествовал. Новая дата проведения встречи будет обсуждаться и выбираться чуть позже. Я думаю, что было принято верное решение, потому что здоровье футболистов – это наша главная забота, а оно сегодня было под вопросом.