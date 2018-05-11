Сергей Прядкин: "Кубок России является абсолютно непредсказуемым турниром, в нем может победить любая команда"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен финальным матчем Кубка России "Тосно" - "Авангард"​ (2:1). Однако он отказался комментировать ситуацию, при которой победитель турнира не сможет сыграть в Лиге Европы.

– Мне очень понравилась сама игра и все, что ее окружало, – цитируют "Известия" Прядкина. – На стадион пришло 40 тысяч человек – это отличная заполняемость. "Тосно" и "Авангард" показали живой и интересный футбол, который держал в напряжении всех любителей этой игры до последних секунд. У обеих команд был высочайший настрой и огромная мотивация. На последнем угловом в штрафную соперника в надежде сравнять счет прибежал даже вратарь курского клуба. Мне и остальным руководителям очень понравился этот праздник футбола. На финальной игре Кубка были и наши коллеги из немецкого футбольного союза. Они также отмечали, что им понравилась игра и стадион. Арена в Волгограде – шикарная. Я побывал на ней впервые и восхищен этим объектом.

– В финале Кубка выступали не самые топовые клубы, и у многих были опасения, что игра не вызовет должного интереса. Матч в итоге развеял эти сомнения?

– "Тосно" и "Авангард" с достоинством прошли всю кубковую дистанцию. Они заслужили место в финале. Даже несмотря на то, что обе команды не являются лидерами своих лиг, они провели отличную игру в решающей встрече. Нужно считаться с тем, что спортсмены показали в ходе всех этапов розыгрыша Кубка. Этот турнир является абсолютно непредсказуемым, в нем может победить любая команда.

– "Тосно", который вместе с победой в Кубке должен был получить путевку в Лигу Европы на будущий сезон, лишился этого права из-за проблем с лицензированием...

– Вот этот момент я бы хотел оставить без комментариев. Этими вопросами занимаются соответствующие органы, и есть определенные нормы регламента Европейского футбольного союза. Эту ситуацию должны комментировать они.