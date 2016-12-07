16:44 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Прядкин: "Финал Кубка и Суперкубок России-2017 пройдут в Лужниках"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что финал Кубка и Суперкубок России-2017 пройдут в Лужниках. Он также высказал мнение о том, что матчи национальной сборной было бы правильно проводить в регионах.

– Президент РФС Виталий Мутко принял решение, что такие знаковые события, как Кубок России, должны проводиться в Москве, в Лужниках,  - сказал Прядкин. - Матчи национальной сборной правильно проводить в регионах, но финал Кубка России скорее всего пройдет в Лужниках, как и Суперкубок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FenixForever

Никого не смущает что с изрядной долей вероятности в финале будет играть Локо?

17:11

Тимурленг

Нужники...ну тысяч 10-15 соберется наверное...

17:08

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