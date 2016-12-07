15:48 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Прядкин: "Если штаб сборной России попросит перенести финал Кубка – мы пойдем на это"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, отметил, что если понадобится, лига готова ради сборной перенести финал Кубка России.

– 28 мая будет финал Кубка России. Скорее всего, штаб национальной сборной попросит сдвинуть его, и мы пойдем на это, – сообщил Прядкин. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

С этого всё дерьмо в российском футболе и начинается! Попробовали бы перенести подобное в европейских чемпионатах! Там футбол для людей, а у нас для футбольных отморозков! Поэтому нормальные болельщики теперь болеют не на стадионе, а в пивных барах!

16:22

ddf

А в регламенте есть такой пункт о переносе матчей кубка России по просьбе сборной? А то недавно Прядкин заявлял, что перенести матч Ростова с Зенитом не возможно, так как не такого пункта как перенос в связи с участием в еврокубках. Ростов из-за него если вытерпел вчерашний матч. Достала уже Москва со своими двойными стандартами. Когда уже Фифа возьмется за РФС и РФПЛ, что бы все решалось на футбольном поле, а не вне него.

16:07

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