Сергей Прядкин: "Если штаб сборной России попросит перенести финал Кубка – мы пойдем на это"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, отметил, что если понадобится, лига готова ради сборной перенести финал Кубка России.

– 28 мая будет финал Кубка России. Скорее всего, штаб национальной сборной попросит сдвинуть его, и мы пойдем на это, – сообщил Прядкин. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)