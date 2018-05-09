Сергей Прядкин: "Авангард" и "Тосно" нельзя назвать не топовыми командами чемпионата России"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал финал Кубка России, в котором сыграют "Тосно" и "Авангард", знаковым событием. По его словам, в решающий матч попали две команды, которые нельзя назвать не топовыми в чемпионате России.

– Этот матч – знаковое событие не потому, что он проводится в День Победы, а потому, что это финал Кубка, – цитирует ТАСС Прядкина. – До него заслуженно дошли и "Авангард", и "Тосно"​, поэтому нельзя говорить, что это не топовые команды в чемпионате России. Они своим трудом добились цели.

Мне Дмитрий Парфенов (главный тренер "Тосно". – Прим. "СЭ") сказал, что "Тосно" будет биться до конца, это знаковое событие для команды. Думаю, такого же мнения придерживается Хасанби Биджиев, главный тренер "Авангарда". Эти команды друг друга знают, играли между собой в Футбольной национальной лиге, поэтому ждем упорного матча. Будет много болельщиков, помимо того, что это финал Кубка, это еще и тестовый матч чемпионата мира, поэтому игре уделяется пристальное внимание и со стороны оргкомитета.

Финал Кубка России состоится сегодня, 9 мая, на "Волгоград Арене". Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.