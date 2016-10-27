Сергей Петров: "Судья хорошо отработал матч"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России остался доволен судейством, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он заявил, что игра складывалась очень тяжело, но его команде удалось дожать соперника.

– Хорошо, что прошли в следующую стадию Кубка России, – отметил Петров. – Матч складывался тяжело, но мы сравняли счет, а дальше – додавили. Молодцы, идем дальше.

– С чем связываете такую напряженную игру с аутсайдером чемпионата?

– Не знаю. Эта команда хорошо обороняется и выходит в атаку. В принципе из-за этого.

– Недооценки не было?

– Конечно, не было. Всегда настраиваемся на любую игру. Понимали, что она будет тяжелой.

– Сил хватит на следующие два выезда?

– Конечно. У нас есть целый комплекс восстановления, так что, думаю, с этим проблем не будет.

– Что пошло не так? Почему "Оренбургу" удавалось вести в счете дважды?

– В первую очередь, мы пропустили гол, потому все пошло наперекосяк. Но хорошо, что мы сравняли. Правда, потом опять пропустили и сравняли, но дожали.

– Они забили, сколько смогли, вы забили столько, сколько захотели?

– (Улыбается). Получается, так.

– Почему не забивает линия нападения?

– Мы работаем над этим, отрабатываем на тренировках. Надеюсь, в дальнейшем будем реализовывать все моменты, которые задаем.

– Судья давал много карточек. Борьба была настолько жесткой?

– Да, в какой-то мере. Судья молодец, я считаю, он хорошо отсудил игру.

– Тренер "Оренбурга" считает, что он хорошо отсудил только в вашу сторону.

– Это уже не в моей компетенции.