Сергей Петров: "Судья хорошо отработал матч"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России остался доволен судейством, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он заявил, что игра складывалась очень тяжело, но его команде удалось дожать соперника.
– Хорошо, что прошли в следующую стадию Кубка России, – отметил Петров. – Матч складывался тяжело, но мы сравняли счет, а дальше – додавили. Молодцы, идем дальше.
– С чем связываете такую напряженную игру с аутсайдером чемпионата?
– Не знаю. Эта команда хорошо обороняется и выходит в атаку. В принципе из-за этого.
– Недооценки не было?
– Конечно, не было. Всегда настраиваемся на любую игру. Понимали, что она будет тяжелой.
– Сил хватит на следующие два выезда?
– Конечно. У нас есть целый комплекс восстановления, так что, думаю, с этим проблем не будет.
– Что пошло не так? Почему "Оренбургу" удавалось вести в счете дважды?
– В первую очередь, мы пропустили гол, потому все пошло наперекосяк. Но хорошо, что мы сравняли. Правда, потом опять пропустили и сравняли, но дожали.
– Они забили, сколько смогли, вы забили столько, сколько захотели?
– (Улыбается). Получается, так.
– Почему не забивает линия нападения?
– Мы работаем над этим, отрабатываем на тренировках. Надеюсь, в дальнейшем будем реализовывать все моменты, которые задаем.
– Судья давал много карточек. Борьба была настолько жесткой?
– Да, в какой-то мере. Судья молодец, я считаю, он хорошо отсудил игру.
– Тренер "Оренбурга" считает, что он хорошо отсудил только в вашу сторону.
– Это уже не в моей компетенции.
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http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/setka-kubka-rossii-2016-17-1059079/