Сергей Паршивлюк: "Карпин сказал, что мы испугались? Неприятно слышать"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после ничьей с "Краснодаром" (2:2) в 1/4 финала Олимп-Кубка России заявил, что футболистам неприятны слова Валерия Карпина о том, что они испугались соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Ответная игра запланирована на 24 февраля в Ростове-на-Дону.

- Поддержка была отличной, хотя не такой, как в матче чемпионата - там наших фанатов было побольше, как и местных болельщиков, - отметил Паршивлюк. - Но все равно это дерби двух южных клубов, никто не хотел уступать. И по результату, и по игре, и по антуражу игра получилась.

- Почему у "Ростова" вышел такой слабый первый тайм? Карпин сказал, что вы испугались.

- Раз главный тренер так сказал... ну, значит, доля правды здесь есть. Нам футболистам, конечно, это неприятно слышать. Но в первые 30 минут так и было, мы проиграли всю борьбу, все, что было, и уступали 0:2. Но честь и хвала команде, потому что она взяла себя в руки и выжала больше чем максимум по игре.

- Выжать этот максимум получилось за счет чего?

- Мы начали выигрывать борьбу, подборы, отбирать мячи.

- "Краснодар" - самый сложный соперник для "Ростова"?

- Да нет, мы играли так, как должны играть. А так "Краснодар" играет в самый привлекательный футбол и дает играть сопернику.