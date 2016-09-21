17:08 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Нарубин: "Я не в том возрасте, чтобы выражать недовольство"

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Вратарь "Динамо" Сергей Нарубин после победы в матче Кубка России над "Ростовом" (4:0) заявил, что у него нет предпочтений, с кем играть в следующей стадии турнира.

– У вас есть какие-то предпочтения по будущему сопернику?

"Тосно" и "Арсенал" – это команды приблизительно одного уровня, просто играют в разных лигах. Кто будет – тот и будет. Каких-то предпочтений у меня нет.

– Вы играете только в Кубке России. Вас эта роль устраивает?

– Раз дают играть в Кубке России – значит так надо для пользы команды. Я уже не в том возрасте, чтобы высказывать какие-то недовольства. Говорят играть в Кубке – играю здесь. Скажут выйти в чемпионате – значит выйду.

– Сегодня не замерзли по ходу матча? У вас практически не было работы.

– Да нет. Я был в теплом термобелье. Мне как раз администратор выдал хорошее белье. И потом, пару-тройку раз соперник пробил по воротам. Пусть удары и были не самые сложные, но все равно поучаствовал в игре.

– Что скажете о решении провести матч в будний день в два часа дня?

– А что здесь такого? Понятно, что для зрителей это неудобно, но мы играем во столько, во сколько нам говорят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/setka-kubka-rossii-2016-17-1046688/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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