11:59 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Куликов: "Матч "Урал" - "Рубин" перенесен ради ТВ-трансляции"

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Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что полуфинальный матч Кубка России между "Уралом" и "Рубином" перенесен с 5 на 6 апреля ради телевизионной трансляции. Второй полуфинал "Локомотив" – "Уфа", как и планировалось, пройдет 5 апреля.

- Перенос матча "Урал" – "Рубин" на один день – это организационный момент РФС, - цитирует "Р-Спорт" Куликова. - Будет возможность показать этот матч всей стране по телевидению в вечернее время, то есть каждый полуфинал сможем показать отдельно, чтобы они не пересекались по времени. Таким образом, будет два чисто кубковых телевизионных вечера.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170321/1117970306.html

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