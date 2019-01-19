Сергей Куликов готов комментировать ситуацию по матчу "Ростов" - "Краснодар" в понедельник

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил "СЭ", что будет готов дать комментарий по поводу возможного переноса ответного матча 1/4 финала Олимп - Кубка России "Ростов" - "Краснодар" в понедельник, 21 января.

Изначально матч запланирован на 24 февраля, два дня назад в клубы пришли официальные письма о том, что игра состоится именно в этот день. Но накануне РФС отправляет в "Ростов" и "Краснодар" новое письмо, в котором содержится информация о новом заседании по вопросу определения даты игры этих команд.

По неподтвержденной официально информации, речь идет о переносе на 27-28 февраля. (Игорь Новиков)

Перенос матча "Ростов" - "Краснодар" - большой скандал. Карпин - о том, что происходит