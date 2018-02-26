Сергей Куликов: "Если не случится природного катаклизма, матч "Крыльев" и "Спартака" состоится"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов, заявил, что "Спартаку" не рекомендовано проводить предыгровую тренировку на стадионе "Металлург" перед матчем против "Крыльев Советов". Встреча 1/4 финала Кубка России должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.
– Во вторник и среду пройдут кубковые матчи. Все ли принимающие клубы готовы к проведению игр?
– По крайней мере, на данный момент все готово. В Самаре чистят трибуны, поле. Все структуры, которые занимаются проведением встречи, готовятся к игре. Если не случится природного катаклизма, такого, как недавно в Италии, матч состоится.
– В Питере, где в среду "Тосно" примет "Луч", ожидается мороз, плюс там высокая влажность, что усиливает ощущения от холода. Матч не находится под угрозой?
– Решение будет приниматься перед самым началом встречи. Инспектора, делегаты, судьи, все проинструктированы о том, как себя вести. Структуры МВД, контрольно-распорядительные и организационные службы готовы к проведению игры.
– Все ли поля находятся в надлежащем состоянии для проведения кубковых матчей?
– Газоны на аренах всех принимающих команд оснащены подогревом. В Самаре он тоже уже работает. Поле накрыто двумя пленками, под которыми температура 18-22 градуса тепла. Трава согревается, все нормально. Единственная угроза – природная или температурная аномалия. Вдруг город завалит снегом по колено? Италию вон засыпало…
– "Спартак" сможет провести предыгровую тренировку на основном поле?
– Это не рекомендуется. Оргкомитет и структура, проводящая соревнования, смотрят по ситуации. В случае неблагоприятных погодных условий, советуем воздерживаться от проведения занятия на основном газоне накануне игры. Я был на многих чемпионатах мира и Европы, там придерживаются такого же принципа. Ни "Крылья Советов", ни "Спартак" не станут проводить предыгровые тренировки на "Металлурге". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Как стадион "Металлург" готовят к матчу "Крылья" - "Спартак". Фото //
Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото //
"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"
sv55
болельщиков жаль...
21:08 26 февраля
Komba
Сибиряк.1974.СМ /// Это ж до какой степени стремануться надо, чтобы проиграть Крыльям Советов ))) . Ведь Федун не дурак- сколько тренеров не менял - а только Каррера смог. Остальные только гарцевали.
20:30 26 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Да жребий бы кинули да и всё. А то ведь правда : поле ушатают, травмы возможны... Тока Федуну надо Знарка звать -вот у кого Фарта рюкзак! Респект, Олег Валерич!
18:47 26 февраля
75serg75
Millwall82---------А по какой причине смеялись, забыл??? И ещё долго будут смеяться.
18:26 26 февраля
titan2313
Уже вылетели Васин и Джикия! Если будут играть в -15, ещё кто-то добавиться! РФС этого добивается?
17:40 26 февраля
Markonie
Фишт или как там его...
17:39 26 февраля
Millwall82
На Зенит-арене было +17 и полный стадион, когда в самом СПб было минус 16 (при нашей то влажности), все смеялись над этим стадионом, теперь наверняка все кроме юга России завидуют.
16:54 26 февраля
Millwall82
Чет не французы, ни Локомотив не ныли, когда матч в Москве был при минус 18. Конечно климат не поменять, но можно ведь было задуматься о манежах и крытых стадионах. Все через жэ и пэ в этой стране.
16:52 26 февраля
корс
Вот это будет самый искрометный футбик! В Самаре как раз ожидается до -25 градусов...
16:38 26 февраля
alex-ls
так может и матч не стоит? убьют поле до лета ведь
15:58 26 февраля