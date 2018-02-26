Сергей Куликов: "Если не случится природного катаклизма, матч "Крыльев" и "Спартака" состоится"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов, заявил, что "Спартаку" не рекомендовано проводить предыгровую тренировку на стадионе "Металлург" перед матчем против "Крыльев Советов". Встреча 1/4 финала Кубка России должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.

– Во вторник и среду пройдут кубковые матчи. Все ли принимающие клубы готовы к проведению игр?

– По крайней мере, на данный момент все готово. В Самаре чистят трибуны, поле. Все структуры, которые занимаются проведением встречи, готовятся к игре. Если не случится природного катаклизма, такого, как недавно в Италии, матч состоится.

– В Питере, где в среду "Тосно" примет "Луч", ожидается мороз, плюс там высокая влажность, что усиливает ощущения от холода. Матч не находится под угрозой?

– Решение будет приниматься перед самым началом встречи. Инспектора, делегаты, судьи, все проинструктированы о том, как себя вести. Структуры МВД, контрольно-распорядительные и организационные службы готовы к проведению игры.

– Все ли поля находятся в надлежащем состоянии для проведения кубковых матчей?

– Газоны на аренах всех принимающих команд оснащены подогревом. В Самаре он тоже уже работает. Поле накрыто двумя пленками, под которыми температура 18-22 градуса тепла. Трава согревается, все нормально. Единственная угроза – природная или температурная аномалия. Вдруг город завалит снегом по колено? Италию вон засыпало…

– "Спартак" сможет провести предыгровую тренировку на основном поле?

– Это не рекомендуется. Оргкомитет и структура, проводящая соревнования, смотрят по ситуации. В случае неблагоприятных погодных условий, советуем воздерживаться от проведения занятия на основном газоне накануне игры. Я был на многих чемпионатах мира и Европы, там придерживаются такого же принципа. Ни "Крылья Советов", ни "Спартак" не станут проводить предыгровые тренировки на "Металлурге". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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